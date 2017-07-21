«Реал» может попросить перенести первый матч сезона с «Барселоной» в Примере

В Испании состоялась жеребьёвка календаря игр Примеры сезона-2017/18. Первое «суперкласико» между мадридским «Реалом» и «Барселоной» состоится 20 декабря в 17-м туре национального первенства. Однако, как сообщает Marca, «Королевский клуб» может попросить перенести эту игру, которая должна состояться на стадионе «Сантьяго Бернабеу», на 21 декабря. Дело в том, что эта игра должна пройти через три дня после финального матча клубного чемпионата мира в Абу-Даби. И в «Реале» не исключают, что команда станет участником этой встречи.
Игра второго круга между «сливочными» и каталонским клубом намечена на 6 мая 2018 года.