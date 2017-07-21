«Ростов» в ноябре нынешнего года проведёт тестовый матч на новой арене

Эльдар Дадашев, вице-президент АО «Крокус», подрядчика при строительстве «Ростов-Арены», рассказал, как идёт процесс строительства стадион для чемпионата мира—2018.
«С ноября «Ростов-Арена» во временном владении у ФК „Ростов“, тогда же будет сыгран первый тестовый матч. На протяжении чемпионата мира стадион будет принадлежать ФИФА, а потом арена — в полном владении у «Ростова». При строительстве мы всё согласовывали с руководством клуба и администрацией города. Здесь всё будет сделано по их желанию. Бюджет составляет 18,5 млрд рублей, и мы в него чётко укладываемся», -передаёт слова Дадашева корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
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