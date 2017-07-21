На Кубке конфедераций—2017 образовалось 85 510 кг отходов

ФИФА опубликовала отчёт об отходах на Кубке конфедераций—2017, прошедшем недавно в России.
Отходы на Кубке конфедераций—2017:
— Бумага/картон — 64 731 кг;
— Банки — 7 176;
— ПЭТ — 2 838;
— Полиэтиленовая пленка — 2 174;
— Чистые столовые приборы — 677;
— Чистая посуда — 1 856;
— Крышки — 216;
— Стаканы — 5 842;
Итого — 85 510.
Кубок конфедераций—2017 проходил с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. Турнир проводился на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира. Обладателем Кубка стала сборная Германии, обыгравшая в финале сборную Чили со счётом 1:0.
Во время Кубка конфедераций было продано 61 369 хот-догов