«Индепендьенте» отказался продать Ригони «Зениту» за € 9,5 млн

«Зенит» сделал «Индепендьенте» официальное предложение о трансфере полузащитника Эмильяно Ригони, однако аргентинский клуб ответил отказом. Сине-бело-голубые предлагали € 9,5 млн, пишет Diario Chaco.
Сообщается, что «Индепендьенте» и «Зенит» не сумели договориться о способе оплаты трансфера. Также южноамериканская команда пока не хочет продавать Ригони, поскольку 50% экономических прав на игрока принадлежат «Бельграно», и «Индепендьенте» хочет завладеть 100% правами на хавбека.
Действующий контракт 24-летнего Ригони с «Индепендьенте» истекает летом 2019 года. В составе команды из города Авельянеда полузащитник провёл 45 матчей, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач.
Ригони, на которого претендует «Зенит», намерен перебраться в Европу