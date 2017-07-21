Пеллегрино: ван Дейк хочет уйти из «Саутгемптона» и сейчас тренируется отдельно

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино отправил защитника клуба Вирджила ван Дейка тренироваться индивидуально после того, как тот заявил, что хочет покинуть клуб.
«Он сказал, что не может играть, потому что принял решение уйти. Если он не хочет играть, потому что плохо себя чувствует, значит он должен тренироваться по индивидуальной программе. Мои отношения с ван Дейком превосходны. Я общался с ним с первого дня и всегда был честен перед ним. Руководство заявило мне, что ван Дейк не продаётся ни по какой цене. Я очень надеюсь, что Вирджил пересмотрит свои взгляды, потому что игроки сейчас – это большой бизнес.
Сейчас же ван Дейк не принимает участия в командных процессах, потому что не готов психологически. Я не хочу говорить многого, однако мне нужен этот игрок. Но только если он готов на все 100%», — цитирует Пеллегрино портал Goal.
По слухам, главным претендентом на ван Дейка является «Ливерпуль». Также в трансфере футболиста заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити».