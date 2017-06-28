Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Саутгемптон»: ван Дейк и Седрик не продаются

28 июня 2017, среда. 17:19. Футбол

Исполнительный директор «Саутгемптона» Лес Рид сообщил, что клуб не намерен продавать защитников Вирджила ван Дейка и Седрика Суареша.

«Вирджил ван Дейк и Седрик Суареш не продаются. Не знаю, как ещё можно прояснить этот вопрос. Мне нечего к этому добавить. Клуб хочет двигаться вперёд и не намерен продавать этих футболистов. Мы кропотливо подбирали состав и считаем, что „Саутгемптону“ удалось собрать сильных игроков. Мы с нетерпением ждём следующего сезона и связываем с ним определённые надежды», — цитирует Рида Sky Sports.

10 главных трансферов лета в Европе на данный момент
Представляем десятку самых интересных переходов в Европе за последний месяц.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Саутгемптон Вирджил ван Дейк Седрик Суареш
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
17:57 РФПЛ допустила возможность проведения матча в манеже в случае форс-мажоров
17:52 «Анжи» объявил о переходе Алана Багаева на правах свободного агента
17:47 РФПЛ: «Зенит» и «Тосно» не будут проводить домашние матчи в один день
17:40 Манолас не прибыл на запланированный на 28 июня медосмотр для «Зенита»
17:34 «СКА-Хабаровск» будет начинать домашние матчи РФПЛ в 11:00 мск
17:29 Прядкин: матчи РФПЛ поставлены на декабрь в связи с хорошей готовностью полей
17:26 Герасимец: с таким составом воспитанники «Зенита» и на сбор не попадут
17:21 Полуяхтов на правах свободного агента перешёл в «Анжи»
17:19 «Саутгемптон»: ван Дейк и Седрик не продаются
17:16 Орлов: теперь у Манчини огромный выбор игроков, но он разберётся в этой ситуации
17:13 Экс-хавбек сборной Англии Скотт Паркер объявил о завершении карьеры
17:12 Защитник Мильдзихов перешёл из «Зенита-2» в «Енисей»
17:05 В Сочи к полуфиналу КК-2017 прибыло более 2000 болельщиков из Германии и Мексики
16:53 «Зенит» планирует приобрести ещё одного россиянина и расстаться с 6-7 игроками
16:51 Португалия – Чили: текстовая онлайн-трансляяция начнётся в 21:00
16:45 Гимнастка Мамун пошутила, что готова тренировать сборную России по футболу
16:45 «Ювентус» предложил «Роме» за Паредеса столько же, сколько «Зенит»
16:38 Прокуратура Великобритании обвинила 6 человек по делу о трагедии в «Хиллсборо»
16:36 Стало известно время начала матчей первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18
16:10 Источник: юридически переход Полоза и Ерохина в «Зенит» абсолютно чист
16:06 Бывший игрок «Динамо» и сборной Португалии Манише посетит полуфинал КК-2017
16:05 Восьмилетний мальчик впечатлил Гвардиолу умением жонглировать
15:53 Лебедев: планируем встретиться с Мутко до конца этой недели
15:45 «Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса
15:42 «Крылья Советов» забили сербскому «Дунаву» девять голов в контрольном матче
15:40 «Барселона» продлила контракт с 19-летним игроком, его отступные — € 75 млн
15:23 Агент: Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость — € 23 млн
15:18 «Црвена Звезда» продаст Ристича в «Краснодар» за € 2 млн
15:15 Селекционер: хотели видеть Надсона в «Крыльях», но в его семье произошло горе
15:14 «Битва городов» Кубка конфедераций. Встреча в Москве
15:10 Селекционер: игрок из Аргентины придумывал истории, лишь бы уехать из Самары
15:09 Форвард «Спартака» Нимели рассказал, почему ему нравится много бегать
15:01 Фанаты «Зенита» финансово помогут многодетным сербским семьям в Косово
15:00 Василий Уткин рассказал, как получить билет на ЧМ-2018 при помощи карты Visa
14:58 Мостовой: Головину нужно «обрасти мясом», чтобы проявить себя во Франции
14:47 Селекционер «Крыльев Советов»: уговаривая Паскуато, наняли красивую переводчицу
14:44 Смертин — о борьбе с расизмом: задача — создать атмосферу дружелюбия
14:40 Медель, которым интересуются ЦСКА и «Зенит», близок к переходу в «Боку Хуниорс»
14:29 Хектор: Сочи — преимущество сборной Германии в матче с мексиканцами
14:27 «Зенит» выплатил Луческу € 2,5 млн за расторжение контракта
14:25 Как «Спартак» готовится к защите титула в Австрии. Фоторепортаж со сбора
14:24 Лепёхин: Переход Ерохина и Полоза в «Зенит» обусловлен наличием паспорта
14:21 Ричард Макларен: 155 допинг-проб российских футболистов вызывают подозрения
14:11 Лёв: Бауэр хочет получить российский паспорт? Это его дело, мы не будем давить
14:02 Генсек ФИФА: в докладе Гарсии нет подтверждений нечестной победы России и Катара
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017