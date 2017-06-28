«Саутгемптон»: ван Дейк и Седрик не продаются

Исполнительный директор «Саутгемптона» Лес Рид сообщил, что клуб не намерен продавать защитников Вирджила ван Дейка и Седрика Суареша.
«Вирджил ван Дейк и Седрик Суареш не продаются. Не знаю, как ещё можно прояснить этот вопрос. Мне нечего к этому добавить. Клуб хочет двигаться вперёд и не намерен продавать этих футболистов. Мы кропотливо подбирали состав и считаем, что „Саутгемптону“ удалось собрать сильных игроков. Мы с нетерпением ждём следующего сезона и связываем с ним определённые надежды», — цитирует Рида Sky Sports.
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