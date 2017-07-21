Сёмин: восхищён игроками «Локомотива», они нашли волевые усилия

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) во втором туре РФПЛ.
«Эмоции были бы самые положительные, если бы не травмы Ари и Денисова. Никто и не думал, что «Локо» может за семь дней сыграть три матча. Но завершающий из них был лучшим при моём участии. На сегодняшний день. Я очень благодарен ребятам: была большая самоотдача, выложились.
Я восхищён игроками, потому они запомнили то поражение, что у нас было и очень собрано проводили эти два дня после игры с „Арсеналом“. Нам сложно давался тот матч. Они нашли волевые усилия. Наш план останется внутри команды. Мы разве атаковали меньше? У «Локомотива» было больше моментов, чем у ЦСКА.
Выступление Лысова? Замечательно справился. Конечно, ошибки были, ведь он первый раз вышел на такую потрясающую арену. Но положительного было больше. На мой взгляд, он справился с Фернандесом.
Переход Рыбуся? Наверное, об этом трансфере не будем говорить. У нас есть футболист Рыбусь и он нам поможет. У нас маленькая обойма игроков, а команда играет на три турнира и должна определённая ротация быть", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.