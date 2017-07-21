Дзагоев: нормально себя чувствую, просто свело ногу. К АЕК буду готов

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча с «Локомотивом» (3:1) во втором туре российской Премьер-Лиги сообщил, что покинул поле в середине второго тайма из-за незначительного повреждения и будет готов к первому матчу с АЕК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Нормально себя чувствую, просто свело ногу. К АЕК буду готов», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Первый матч между ЦСКА и АЕК пройдёт 25 июля в Греции. Ответная игра состоится в России 2 августа.