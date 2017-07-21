Витиньо – о поражении «Локомотиву»: надеюсь, этот удар шокером подзарядит ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги. В этой встрече бразилец забил гол за «армейцев» при счёте 0:1.
«Мой гол? Я следил за «Локомотивом» и знаю, насколько Гилерме высокий. Ему может потребоваться больше времени, чтобы сложиться. Хотя Гилерме хороший вратарь. Голу я, конечно, рад, но больше разочарован из-за поражения. Надеюсь, этот удар шокером нас подзарядит. Будем внимательнее», — передаёт слова Витиньо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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