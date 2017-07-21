Григорян: в игре «Анжи» с «Амкаром» чувствовал каждый ход Гаджиева

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал домашнюю победу над «Амкаром» (1:0) в матче 2-го тура РФПЛ, а также отметил влияние на игру наставника соперника Гаджи Гаджиева.
«Победа далась, как видите, нелегко. Причина этому — в целом крепкий «Амкар», и плюс по ходу игры мастерство Гаджиева давало о себе знать. Чувствовал каждый его ход, он усиливал игру. Как говорится, хорошо, что наши ходы тоже оправдали себя. В целом если не брать эти эмоциональные моменты силового давления на наши ворота, а взять количество голевых ситуаций, то их львиная доля приходится на нас», — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».
Гол Брызгалова принёс «Анжи» победу над «Амкаром»