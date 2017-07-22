Бонуччи объяснил, почему ушёл из «Ювентуса» в «Милан»

Новичок «Милана» Леонардо Бонуччи рассказал о причинах, побудивших его уйти из «Ювентуса». По словам защитника, одним из главных мотивов стал конфликт с наставником туринцев Массимилиано Аллегри.
«Многолетние дискуссии и обсуждения с тренером — это нормально, потому что я прямолинеен и всегда говорю правду. Многие думают, что именно после матча с «Палермо» наши отношения с Аллегри накалились. На самом деле это просто стало последней каплей — до этого было много подобных ситуаций.
Чтобы выкладываться в играх на 100%, я должен чувствовать себя важной частью команды. В «Ювентусе» это происходило лишь иногда. Болельщики «Ювентуса» также должны знать, что их освистывания заводили меня, когда я играл за этот клуб. То же самое будет и в матчах против туринцев», — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.