«Севилья» подаёт иск против Витоло, «Атлетико» и «Лас-Пальмаса»

Руководство «Севильи» подаёт иск против бывшего полузащитника клуба Витоло, а также против мадридского «Атлетико» и «Лас-Пальмаса».
10 июля президент «Севильи» Хосе Кастро Кармона заявил, что клуб достиг соглашения с Витоло о продлении контракта до 2022 года. Спустя два дня 27-летний полузащитник сборной Испании заключил пятилетнее соглашение с «Атлетико». Из-за запрета, наложенного ФИФА на регистрацию «матрасниками» новых игроков, первую часть сезона-2017/18 Витоло проведёт на правах аренды в «Лас-Пальмасе», а к «Атлетико» присоединится 1 января 2018 года.
«Совет директоров „Севильи“ принял решение подать иск против тех, кто участвовал в этом трансфере. Это сам Витоло, его отец, его агент и два клуба: „Атлетико“ и „Лас-Пальмас“. Клуб уже обратился к двум юридическим фирмам по поводу защиты своих интересов», — сказано в заявлении «Севильи».