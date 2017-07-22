«Монако» установил для «Реала», «ПСЖ» и «Ман Сити» цену за Мбаппе в € 190 млн

Руководство «Монако» готово продать нападающего Килиана Мбаппе за € 190 млн, сообщает Marca. На 18-летнего бомбардира претендуют мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Эти же три клуба минувшим летом интересовались бразильским нападающим «Барселоны» Неймаром, в контракте которого тогда была прописана сумма отступных в € 190 млн. Вице-президент «Монако» Дмитрий Васильев считает, что если у мадридцев, парижан и манкунианцев были деньги на Неймара, то они должны предложить не меньшую сумму и за Мбаппе.
Контракт Килиана с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах.
«Монако» планирует пожаловаться на клубы, контактировавшие с Мбаппе