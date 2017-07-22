Конде: думаю, в матче с «Анжи» судья был против «Амкара»

Защитник «Амкара» Секу Конде после гостевого матча второго тура РФПЛ с «Анжи» (0:1) выразил недовольство работой главного арбитра встречи Владислава Безбородова.
«Было очень тяжело войти в игру из-за жары. В первом тайме «Амкар» играл неплохо. Игроки «Амкара» получили много жёлтых карточек? Этот судья вообще… Я сыграл головой, а он сказал, что рукой, и дал мне жёлтую карточку. Ничего не понимаю. А защитник команды соперника Фибель три-четыре раза раз ударял наших футболистов, а арбитр ничего не сказал… Думаю, что судья был против нас.
Сейчас нам нужно, как обычно, работать. Мы уже проиграли два раза. Игру третьего тура с «Ростовом» на своём поле обязательно должны выиграть. «Амкар» не может всё время проигрывать. Мы должны показать хорошую игру против «Ростова», — сказал Конде в интервью клубной пресс-службе.