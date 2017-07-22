Бонуччи: я не чувствую себя предателем или наёмником

Новичок «Милана» Леонардо Бонуччи отметил, что не считает себя предателем после ухода из «Ювентуса».
«Жизнь состоит из циклов, которые начинаются и заканчиваются. Когда вы семь лет играете за один клуб, то надеетесь уйти красиво. Но в последней части сезона связь исчезла с обеих сторон, и мы решили разойтись. В последние месяцы что-то рухнуло, и мой уход стал следствием этого. Чтобы играть на все 100 процентов, мне нужно чувствовать себя важным. В конце концов иногда распадаются даже самые красивые браки.
Учитывая то, что я дал «Ювентусу», я не чувствую себя предателем или наёмником", — цитирует Бонуччи Gazzetta dello Sport.
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