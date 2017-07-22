«Зенит» – «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

Сегодня,22 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоится матч второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым.
Ранее команды встречались друг с другом 33 раза. 15 раз победу праздновали футболисты «Зенита», девять раз матч завершился вничью, и девять раз сильнее оказывались игроки «Рубина». Последняя встреча между соперниками состоялась в апреле 2017 года и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.