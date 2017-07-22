Ари пропустит ближайшие игры «Локомотива», точный диагноз будет установлен позже

Нападающий «Локомотива» Ари из-за травмы не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает официальный сайт московской команды. Форвард получил повреждение накануне в гостевом матче 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).
«В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава, и в ближайшие несколько дней определить точный объём травмы не представляется возможным. Поэтому исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит», — сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на медицинский штаб «Локомотива».
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