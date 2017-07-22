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Дриусси забил свой первый гол за «Зенит»

22 июля 2017, суббота. 18:45. Футбол

Новичок «Зенита», нападающий Себастьян Дриусси открыл счёт своим голам в составе петербургской команды.

Аргентинский форвард отличился на 51-й минуте матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Рубином», сумев сравнять счёт. Далер Кузяев с фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, Александр Кокорин головой скинул мяч в центр, откуда Дриусси без помех поразил ворота казанской команды.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».

Посмотреть гол Дриусси можно в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Себастьян Дриусси
Новости. Футбол
22 июля 2017, суббота
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