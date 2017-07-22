Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Манчини: Дзюбе надо улучшать свою игру, пока он не готов на сто процентов

22 июля 2017, суббота. 19:59. Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Рубином» (2:1) во втором туре РФПЛ поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург» и переносе первого матча с «Бней-Йегудой» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы в Израиль, а также прокомментировал выступление форварда Артёма Дзюбы в игре с казанцами. Россиянин был заменён в середине второго тайма.

«Стадион отличный, никаких претензий. Единственное, необходимо заполнять его болельщиками «Зенита». Чем больше, тем лучше. Если не ошибаюсь, сегодня было около 40 тысяч зрителей. Нужно, чтобы каждый раз был аншлаг. И тогда мы будем выигрывать.

Перенос матча в Лиге Европы? Мы должны выработать менталитет победителя и, вне зависимости от внешних обстоятельств, выигрывать в каждом матче. Мы готовы ехать в Израиль и побеждать там, вне зависимости от чего-либо.

Выступление Дзюбы? Дзюба, как и многие другие, раскрылся не на сто процентов, ему нужно улучшать свою игру. Пока он не готов на сто процентов. И это касается не только его, но и многих других игроков команды», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Зенит» намерен укрепить позицию центрального защитника этим летом
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит ФК Рубин Артём Дзюба Роберто Манчини Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
22 июля 2017, суббота
21:01 Шатов после матча пошутил о содержимом своего чемодана: там деньги
20:56 Тихонов: «Крылья» только строятся, быстро ничего не бывает
20:52 Деменко: Дриусси не был лучшим на поле, два его гола — стечение обстоятельств
20:52 Гунько: судя по матчу с «Тамбовом», игрокам «Спартака-2» нужно много работать
20:39 Канунников — о словах Шатова: у каждого своё мнение, «Рубин» приезжал за победой
20:31 «Зенит» — «Рубин» — 2:1. Видеообзор матча
20:30 Шатов — о дубле Дриусси в матче «Зенит» — «Рубин»: для этого его и брали
20:26 Шатов: думаю, «Рубин» приехал в Петербург играть с «Зенитом» на ничью
20:26 В центре газона стадиона «Краснодара» выстригли фигуру быка
20:22 Канунников: «Рубин» очень легко пропускает голы
20:15 Лунёв: игроки «Зенита» сами пока не знают, что такого ест Дриусси
20:13 Лунёв: думаю, в голе «Рубина» я виноват — не выручил
20:09 Макоев: на самом деле «Тюмень» должна была выигрывать матч с «Зенитом-2»
20:04 «Вест Хэм» объявил о переходе Арнаутовича из «Сток Сити»
19:59 Манчини: Дзюбе надо улучшать свою игру, пока он не готов на сто процентов
19:58 «Зенит» намерен укрепить позицию центрального защитника этим летом
19:53 «Крылья Советов» минимально обыграли «Авангард», «Кубань» проиграла «Волгарю»
19:49 Манчини: я знал, что Дриусси забьёт «Рубину» два гола
19:49 УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении ФФП в случае трансфера Неймара
19:43 Бердыев: нужно ещё немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как я хочу
19:36 Конте: похоже, у Педро сотрясение, он отправился в госпиталь
19:23 Дубль Дриусси принёс «Зениту» волевую победу над «Рубином»
19:18 Петраков: дома так играть нельзя, в первом тайме был чистый хаос
19:13 Крыша стадиона «Санкт-Петербург» протекла во время матча «Зенит» — «Рубин»
19:12 Рыбусь: в следующем году в РФПЛ на поле смогут находиться сразу 9 легионеров
18:59 Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тосно»
18:50 «Балтика» победила «Оренбург» благодаря голу на 88-й минуте
18:45 Дриусси забил свой первый гол за «Зенит»
18:37 «Локомотив» представил видеообзор матча с ЦСКА
18:34 Жемалетдинов: климат не очень понятный — то душно, то как будто дует кондиционер
18:32 Кришито: судья играет за «Рубин»
18:25 Неймар присутствует в списке игроков «Барселоны» на американский тур
18:24 Тьяго Мотта: Неймар? В Париже всегда рады великим игрокам и чемпионам
18:01 Джорджевич: очень счастлив, что приехал в тульский «Арсенал»
17:58 «Тамбов» разгромил «Спартак-2», «Шинник» победил «Ротор-Волгоград»
17:48 Тренер «Зенита-2» Давыдов: второй тайм матча с «Тюменью» стал откровением
17:37 «Мидлсбро» за £ 5 млн купил у «Вест Хэма» голкипера Рэндольфа
17:35 Юрченко: «Краснодар» силён мощной атакой, ожидаем зрелищного матча
17:30 «Барселона» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 01:05
17:23 «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в финале Premier League Asia Trophy
17:23 Бердыев: у «Зенита» есть шероховатости, которые мы постараемся использовать
17:17 Фанаты «Енисея» забросали стадион «Сибири» деньгами из-за платных билетов
17:17 Манчини: «Рубин» — очень сильная команда, у них опытный тренер
16:59 Бернат получил травму и не полетит с «Баварией» в Сингапур
16:59 «Томь» уступила «Олимпийцу», потерпев третье подряд поражение на старте сезона
Все новости RSS
Партнерский контент
Лидерство "Локомотива" в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017