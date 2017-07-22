Гунько: судя по матчу с «Тамбовом», игрокам «Спартака-2» нужно много работать

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение в матче третьего тура ФНЛ с «Тамбовом» (0:3).
«Тамбов» проиграл две стартовые встречи, и сегодня, в первом домашнем матче, отступать ему было некуда. Мы понимали это, когда готовились, изучали соперника. Но из-за допущенных ошибок наш план на эту игру не сработал. Ключевым фактором, который повлиял на итоговый результат, стало количество проигранных нами единоборств.
Кто из моей команды имеет больше всего шансов попасть в основу «Спартака»? Об этом слишком рано говорить, так как в прошлом году эти ребята ещё выступали в молодёжном первенстве. В ФНЛ они сегодня провели всего третью игру. Шансы есть у всех, но судя по тому, что показала команда в этом матче, всем нашим футболистам нужно ещё много работать. Что, собственно говоря, мы с ними и делаем.
Третье поражение подряд от «Тамбова»? Возможно, это стечение обстоятельств. Сегодня, например, ошибка, допущенная нами в начале встречи, предоставила серьёзную фору сопернику, играющему за счёт быстрых атак. В любом случае мы с нетерпением ждём домашнего матча с командой «Тамбов» во втором круге», — цитирует Гунько пресс-служба «Спартака».