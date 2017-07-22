Видео: топ-10 прощальных матчей футболистов

Дмитрий Лоськов — главная легенда «Локомотива» и лучший ассистент в истории чемпионата России, но дважды в родном клубе с ним поступали жестоко, то оправляя в «Сатурн», то не давая установить рекорд по числу проведённых сезонов. Но в мае этого года Дмитрий исправил досадную ошибку, в 43 года сыграв с «Оренбургом» прощальный матч и установив рекорд ЧР. А чьи последние игры мировых звёзд навсегда остались у нас в памяти?
«ОСпорте.ТВ» представляет топ-10 прощальных матчей футболистов. Остальные видеоролики канала можно посмотреть в YouTube.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Топ-10 главных событий футбольного сезона-2016/17