Дриусси: надеюсь дать «Зениту» больше, чем просто льва на спине

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (2:1) во втором туре РФПЛ. Аргентинский футболист оформил дубль, принёсший сине-бело-голубым победу.
«Я теперь суперзвезда Санкт-Петербурга? Да нет, конечно. Я просто доволен, что мы победили, для меня была очень важна эта победа. Главное для меня — делать успехи и забивать как можно больше для команды. Много ли уже поздравлений? Да, очень много сообщений, для меня это больше счастье.
Почему пропустили первыми? Мы немножко потеряли концентрацию, но самое важное, что во втором тайме мы забили два. Мой второй гол получился более красивым, чем первый.
Моя татуировка со львом на спине сходится с символами «Зенита» и Петербурга? Надеюсь дать команде больше, чем просто льва на спине», — сказал Дриусси в интервью «Зенит-ТВ».
Видео интервью с Дриусси можно посмотреть на «Чемпионате».