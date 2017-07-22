Манчини: я знал, что Дриусси забьёт «Рубину» два гола

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1) в домашнем матче 2-го тура РФПЛ. Дубль оформил Себастьян Дриусси.
«Был ли я уверен, что забьёт Дриусси? Да. Я знал, что он забьёт сегодня два мяча.
В первом тайме мы очень медленно двигались, поэтому всё, что я сказал ребятам в перерыве, это ускориться. Играя с такой командой, которая так сильно защищается, необходимо действовать быстро, перепасовываться и ускорять игру как можно сильнее.
Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче на своей стороне. Но сегодня дело не только в ней, мы заслужили победу, сыграв хорошо. Результат справедлив», — сказал Манчини.
Бердыев: нужно ещё немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как я хочу