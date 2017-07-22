Экс-форвард «Кубани» Бальде продолжит карьеру в Румынии у Петреску

Бывший нападающий «Кубани» Ибраима Бальде продолжит карьеру в Румынии. Сенегальский нападающий уже договорился о переходе в «ЧФР Клуж» и в ближайшее время подпишет с клубом контракт на правах свободного агента, информирует Dolce-sport. Последним клубом в карьере Бальде был французский «Реймс».
28-летний Бальде, выступавший за «Кубань» с 2012 по 2016 год, воссоединится с экс-рулевым дончан Даном Петреску, который ныне возглавляет «ЧФР Клуж».
По итогам минувшего сезона чемпионата Румынии клуб из Клужа занял четвертое место.
Милевский: что вам всё неймётся? Постоянно подкалываете меня, я же всё читаю