Милевский: что вам всё неймётся? Постоянно подкалываете меня, я же всё читаю

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский признался, что следит за информацией, которую пишут о нём в средствах массовой информации.
«Хорошо чувствую себя. Каждый день тренируюсь вместе с командой. У меня была предсезонная подготовка вместе с «Тосно», пахал на сборах, поэтому моя физическая форма не вызывает сомнений.
Кстати, что вам всё неймётся? То одно, то второе, то пятое, то десятое… Постоянно подкалываете меня, я же всё читаю.
Ты там передай пацанам, что я возьму и обижусь, потом совсем разговаривать не буду. Так что смотрите у меня», – цитирует Милевского Tribuna.
Милевский принял участие в презентации спиннеров от брестского «Динамо»