Болельщик «Портсмута» скончался во время товарищеского матча с «Борнмутом»

Болельщик «Портсмута» скончался во время товарищеского матча своей любимой команды с «Борнмутом». Вторая половина встречи была задержана на несколько минут, поскольку медицинский персонал боролся за спасение жизни фаната, которому стало плохо в перерыве.
«Футбольный клуб „Портсмут“ с грустью сообщает, что один из болельщиков команды скончался после того, как ему стало плохо по ходу игры. Несмотря на доблестные попытки со стороны медицинского персонала, болельщик так и не смог вернуться к жизни. Клуб уведомил его родственников о случившемся, сейчас все наши мысли находятся вместе с ними», — сообщается на сайте «Портсмута».
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