Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Уфа» призвала болельщиков вместе спеть перед игрой со «Спартаком»

23 июля 2017, воскресенье. 09:05. Футбол

«Уфа» в рамках второго тура РФПЛ примет московский «Спартак» и проведёт первый матч в сезоне на домашнем стадионе «Нефтяник». Руководство клуба приготовило для болельщиков специальную развлекательную программу перед началом поединка и в перерыве матча.

Также всем пришедшим на стадион предлагается перед матчем вместе спеть неофициальный гимн клуба — песню «Белая река» группы ДДТ. Матч начнётся 23 июля в 15:00 мск.

Посмотреть караоке-версию песни «Белая река» от футболистов «Уфы» можно на официальном канале клуба на сервисе Youtube.

Источник: Официальный сайт ФК "Уфа" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Спартак ФК Уфа
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
09:05 «Уфа» призвала болельщиков вместе спеть перед игрой со «Спартаком»
08:26 Дэмпси сравнялся с лидирующим по количеству голов за сборную США Донованом
07:24 Сборная США стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ
06:43 Берлускони исключил возможность возвращения в футбол
05:03 «ПСЖ» потерпел поражение от «Тоттенхэма», доигрывая матч вдесятером
04:02 Конюхов продлил рекордную сухую серию в ФНЛ до 1419 минут
03:50 Гранквист стал вторым футболистом, сыгравшим 150 матчей за «Краснодар»
03:49 «Зенит» предложил € 4 млн за 23-летнего аргентинского центрального защитника
02:56 Дубль Неймара помог «Барселоне» выиграть у «Ювентуса»
02:35 Клопп: всё изменится, если Неймар действительно перейдёт в «ПСЖ» за € 222 млн
02:09 Заха обвинил болельщиков «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в расизме
01:35 Талалаев: говорить, что в 21 год футболист юный, это загонять себя в тупик
00:55 Классон: не знаю причин, но с командами вроде «Тосно» во 2-м тайме всегда легче
00:54 Фанаты «Лацио» адресовали оскорбительный баннер перешедшему в «Рому» Коларову
00:45 «Рома» объявила о переходе Коларова за € 5 млн
00:42 Фурсенко: Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча «Зенит» — «Рубин»
00:37 Болельщик «Портсмута» скончался во время товарищеского матча с «Борнмутом»
00:25 Петреску: Ивану надо быстро освоиться, у «Краснодара» требовательный владелец
00:21 «Бенфика» — «Халл» — 0:1. Слуцкий одержал вторую победу с английским клубом
00:11 Неймар — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Ювентусом»
00:02 «Краснодар» выиграл борьбу за Андрея Ивана у «Галатасарая»
22 июля 2017, суббота
23:58 Синицын: «Краснодару» нужно было не просто бегать, а чтобы мяч быстрее ходил
23:44 «Андерлехт» выиграл у «Зюлте-Варегема» в матче за Суперкубок Бельгии
23:41 Афонин и Карасёв не помогут «Анжи» в игре с «Локо», участие Мамтова под вопросом
23:40 «Бохум» — «Боруссия» Дортмунд — 2:2. Обзор матча. Видео голов и лучших моментов
23:37 Шалимов: у Мамаева температура поднялась, Подберёзкин потянул бедро
23:31 «Лестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:2. Обзор матча. Видео голов и лучших моментов
23:28 Жигулёв: конечно, Смолова «Краснодару» не хватает
23:26 Кашчелан: «Краснодар» играет в самый красивый футбол в России
23:19 Парфёнов: план «Тосно» практически сработал, но «Краснодар» пришёл в себя
23:13 «Шахтёр» — «Динамо» Киев — 0:1. Обзор матча. Видео гола и лучших моментов
23:08 Хацкевич: «Динамо» К отлично действовало без мяча, не дав «Шахтёру» разбежаться
23:07 Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Чикаго Файр» Швайнштайгера
22:59 Бубнов: Дзюба может потерять место в составе — ни убежать, ни обвести не может
22:48 Лаборде пропустил матч «Краснодар» — «Тосно» из-за травмы
22:41 Бердыев: голы от «Зенита» обидные, но поучительные
22:37 Дриусси: футбол в России для меня абсолютно другой, но я всё принимаю спокойно
22:36 Манчини: увидите меня в шарфе «Зенита», когда будет холодно
22:33 Чех продемонстрировал навыки рэпа во время турне «Арсенала» по Азии
22:27 Аленичев: рад, что «Енисей» сыграл с «Сибирью» на ноль, была тяжелейшая игра
22:23 Зидан: Данило уходит, он больше не тренируется с «Реалом»
22:22 Фонсека: расстроен только поражением, «Шахтёр» сыграл на 100% своих возможностей
22:10 Парфёнов: «Тосно» не повесит голову, будем прибавлять, нам есть куда расти
22:06 Шалимов: хорошо, что «Тосно» только дебютирует в РФПЛ — опыта им не хватило
22:04 Экс-форвард «Кубани» Бальде продолжит карьеру в Румынии у Петреску
Все новости RSS
Партнерский контент
Лидерство "Локомотива" в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017