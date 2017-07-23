«Уфа» призвала болельщиков вместе спеть перед игрой со «Спартаком»

«Уфа» в рамках второго тура РФПЛ примет московский «Спартак» и проведёт первый матч в сезоне на домашнем стадионе «Нефтяник». Руководство клуба приготовило для болельщиков специальную развлекательную программу перед началом поединка и в перерыве матча.
Также всем пришедшим на стадион предлагается перед матчем вместе спеть неофициальный гимн клуба — песню «Белая река» группы ДДТ. Матч начнётся 23 июля в 15:00 мск.
Посмотреть караоке-версию песни «Белая река» от футболистов «Уфы» можно на официальном канале клуба на сервисе Youtube.