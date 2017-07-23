«Кайрат» объявил имя временно исполняющего обязанности главного тренера команды

ФК «Кайрат», за который выступает экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, назначил временно исполняющего обязанности главного тренера команды. Им стал казахстанский специалист Сергей Лабодовский. Ранее в клубе он выполнял обязанности помощника главного тренера.
«В 2016 году Сергей был старшим тренером команды «Кайрат U19», которая завоевала бронзовые медали Первенства Республики Казахстан среди юношеских команд 1998 года и прошла во второй этап Юношеской лиги чемпионов, обыграв в первом раунде грузинский клуб «Динамо U19», — информирует сайт клуба.
В пятницу стало известно об уходе с поста наставника казахстанской команды Кахабера Цхададзе. Это решение 48-летний специалист принял по собственной инициативе после вылета «Кайрата» из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.