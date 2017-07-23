Жоаозиньо: Шалимов просил больше играть по флангам, центр был полностью перекрыт

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».
«Самое главное – это три очка. Особенно в домашнем матче. В первом тайме они играли очень закрыто. Во второй половине мы выполнили установку тренера и добились результата. В перерыве тренер говорил больше играть по флангам, потому что центр был полностью перекрыт. Мы воспользовались этой возможностью.
Я очень счастлив и рад, что забил в официальном матче. К сожалению, у меня действительно не получалось долго забить, но я много работал над этим», — цитирует Жоаозиньо Rusfootball.
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