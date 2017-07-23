Это′О может перейти в «Фенербахче»

Нападающий «Антальяспора» Самуэль Это′О может продолжить карьеру в другом турецком клубе. Вариант покупки 36-летнего камерунского футболиста рассматривает «Фенербахче», информирует интернет-портал Fanatik.
Сообщается, что стамбульский клуб готов предложить за бывшего форварда «Анжи», «Барселоны», «Интера» и «Челси» денежную компенсацию и полузащитника Атифа Шахешуха.
В минувшем сезоне Это'О стал третьим в гонке бомбардиров чемпионата Турции, забив 18 голов (3 — с пенальти) в 30 матчах за «Антальяспор».
«Марселю» предлагали подписать контракт с Это'О на 2 года с зарплатой € 4 млн