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Калешин: на поле была одна команда, а вторая забыла приехать из Краснодара

23 июля 2017, воскресенье. 14:20. Футбол

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал гостевое поражение со счётом 0:3 от «Волгаря» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги.

«Я думаю, «Волгарь» с большим запасом нас переиграл, и победа соперника абсолютно заслужена. Можно сказать, что на поле была только одна команда, а вторая команда забыла приехать из Краснодара. К сожалению, на фоне «Волгаря» все наши внутренние проблемы оказались очень видны. Надеюсь, нам удастся как-то переформатировать наш коллектив, потому что всё собранное по крупицам в прошлом сезоне за несколько недель было утрачено. На это есть субъективные и объективные причины, но мне не хотелось бы выносить всё то, что у нас внутри происходит.

Две жёлтые карточки Бендзя? Это футбол. Естественно, удаление вообще не оставило нам шансов. Сейчас, наверное, не время переходить на какие-то личные вещи и комментировать игру одного отдельного футболиста. Я думаю, что самое плохое в прошедшем матче то, что нас не было как команды", — приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани».

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Источник: Официальный сайт ФК "Кубань" Сообщить об ошибке
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Волгарь Кубань Евгений Калешин
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
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