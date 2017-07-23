Защитник «Баварии» Бернат из-за травмы может пропустить шесть-восемь недель

Защитник «Баварии» Хуан Бернат из-за повреждения связок голеностопа, полученного в товарищеском матче с «Миланом» (0:4), может пропустить достаточно длительный срок. Как пишет Sport Bild, речь идёт о шести-восьми неделях. Точные сроки станут известны после дополнительного обследования.
Если сбудутся наихудшие опасения, то Бернат пропустит не только старт сезона в Бундеслиге, но и первый тур группового этапа Лиги чемпионов, который стартует 12 сентября. Сейчас испанский футболист находится в Мюнхене, а не в Сингапуре, где «Бавария» проводит предсезонный сбор.