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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Урала»

23 июля 2017, воскресенье. 16:27. Футбол

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и екатеринбургского «Урала» на матч второго тура российской Премьер-Лиги.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Ионов, Зотов, Панченко, Сов, Бечирай.

Запасные: Нарубин, Лещук, Белоруков, Рыков, Морозов, Сапета, Темников, Катрич, Ташаев, Луценко, Погребняк, Вандерсон.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Лунгу, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Павленко, Бавин, Чантурия, Щербаков, Глушков, Юсупов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал». Начало в 17:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
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