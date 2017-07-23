Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Урала»

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и екатеринбургского «Урала» на матч второго тура российской Премьер-Лиги.
«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Ионов, Зотов, Панченко, Сов, Бечирай.
Запасные: Нарубин, Лещук, Белоруков, Рыков, Морозов, Сапета, Темников, Катрич, Ташаев, Луценко, Погребняк, Вандерсон.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Лунгу, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Павленко, Бавин, Чантурия, Щербаков, Глушков, Юсупов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал». Начало в 17:30 мск.