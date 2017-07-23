Каррера: «Спартак» провёл хороший матч, но с «Уфой» было нелегко

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат гостевого матча второго тура РФПЛ с «Уфой». Встреча завершилась нулевой ничьей.
«Изменения в стартовом составе? Всё это из-за усталости. После трёх матчей не все успевают восстановиться, поэтому я сделал такой выбор.
Сегодня мы сыграли хороший матч, были спортивная злость и желание, но с такой командой, как «Уфа», было нелегко. Мы не подарили ничего им и не воспользовались своими возможностями.
Беспокоит ли отрыв конкурентов? Нет, не беспокоит. Ещё 28 матчей впереди, и у нас есть время", — заявил Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
Семак: результат матча «Уфа» — «Спартак» справедливый и закономерный