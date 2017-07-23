Семак: результат матча «Уфа» — «Спартак» справедливый и закономерный

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал результат домашнего матча второго тура российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча завершилась нулевой ничьей.
«Хочется всегда большего. Мне кажется, итог закономерный. У „Спартака“ были моменты, у нас тоже. Результат справедливый. По игре неплохо смотрелись. Будем смотреть, разбираться и идти дальше. Что-то получалось, что-то нет. Тем не менее самоотдача была на самом высоком уровне», — заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
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