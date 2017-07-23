Источник: Пашалич, которым интересуется «Спартак», не хочет играть в России

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич не хочет играть в России, сообщает Estadio Deportivo.
По данным источника, московский «Спартак» и лондонский клуб достигли принципиального соглашения об аренде 22-летнего футболиста без опции выкупа, но сам хорват отказался принять предложение из России. До этого Пашалич не захотел продолжать карьеру в Греции и Турции.
Сообщается, что полузащитник планирует играть в Испании, а именно в «Бетисе», который заинтересован в его переходе.
В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан».
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