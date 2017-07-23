Соснин: «Динамо» было очень обидно пропускать такой нелепый гол в концовке

Полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин прокомментировал домашнее поражение от «Урала» (0:1) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Не хватило реализации своих моментов. Очень было обидно пропустить такой нелепый гол в концовке. Даже после него у нас были моменты, в которых мы могли отыграться. Мы всю игру пытались забить, но, к сожалению, забить не удалось.
Нельзя быть удовлетворённым такой игрой. Мы проиграли. Команда прекрасно понимала, что не важно, с кем играть, и все матчи будут тяжёлыми. Мы стараемся каждый раз выходить и играть на победу. За каждого соперника дают три очка. Но сегодня нам не удалось реализовать свои моменты и выиграть. Такие мячи пропускать на 90-й минуте… По моментам, наверное, мы были ближе к победе. Но это футбол. Можно весь матч атаковать и не забивать, и получится как сегодня», — передаёт слова Соснина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.