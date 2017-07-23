«Челси» извинился перед китайцами за оскорбительные сообщения Кенеди в соцсетях

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте принёс извинения китайскому народу в связи с оскорбительными сообщениями в социальных сетях полузащитника команды Роберта Кенеди.
По данным английских СМИ, 21-летний футболист был освистан болельщиками во время товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0) в Пекине. Ранее он на своей странице в «Инстаграме» резко высказался в отношении Китая и высмеял сотрудника службы безопасности, который уснул на рабочем месте.
«Футбольный клуб «Челси» приносит извинения китайскому народу в связи с оскорбительными сообщениями игрока в социальных сетях. 22 июля клуб тепло и дружелюбно приняли китайский болельщики. Однако мы были удивлены и разочарованы тем, что за незадолго до этого один из наших молодых игроков Кенеди опубликовал сообщения в соцсетях, которые оскорбили и ранили чувства китайского народа.
К сожалению, несмотря на то что игрок быстро удалил сообщения и извинился, а клуб попросил прощения с помощью китайских аккаунтов в соцсетях, ущерб уже был нанесён. «Челси» ещё раз приносит искренние извинения. Действия Кенеди были ошибкой, а его поведение не является позицией всей команды или клуба. Кенеди получил выговор», — говорится в сообщении пресс-службы лондонцев на английском и китайском языках.