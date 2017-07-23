Кучук: «Ростов» владел преимуществом весь матч. Ничего страшного, что проиграли

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«В принципе, у нас всё получалось. Мы владели преимуществом весь матч. В одном стандартном моменте недосмотрели, и это решило исход матча. Мы проморгали и не накрыли игрока на добивании, он бил даже не второй, а третий раз.
Хочу поблагодарить ребят. Они провели очень хороший матч, очень хорошо перестраивались и накрывали соперника. Превзошли соперника в отборе, единоборствах, владении мячом, количестве атак. Ничего страшного, будем двигаться дальше. С нашей стороны игра была очень хорошего уровня, нужно просто её закреплять», — сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».