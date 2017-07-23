Кандрева: слухи про интерес «Челси» приятны, но я рад играть за «Интер»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева прокомментировал слухи об интересе со стороны «Челси», который возглавляет итальянец Антонио Конте.
«Я горжусь тем, что ношу футболку „Интера“, у клуба большие планы на будущее, и я рад быть здесь. У „Интера“ огромная история, о которой я вспоминаю каждый раз, когда надеваю футболку клуба.
Слухи про интерес „Челси“ приятны, но на сегодняшний день ничего подобного нет. Клуб позаботится о любых предложениях, которые могут появиться», — цитирует Кандреву Sportsmole.
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