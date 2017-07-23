«Реал» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч Международного кубка чемпионов «Реал» — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Санта-Кларе (Калифорния, США).
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Васкес, Бензема.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Фосу-Менса, Бейи, Джонс, Дармиан, Кэррик, Феллайни, Перейра, Марсьяль, Лингард, Рашфорд.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов «Реал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 00:05 по московскому времени.