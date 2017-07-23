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Клопп подтвердил, что готов продать Марковича, которого связывали с «Зенитом»

23 июля 2017, воскресенье. 23:21. Футбол

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что клуб готов отпустить полузащитника Лазара Марковича. Ранее СМИ сообщали, что в переходе 23-летнего футболиста заинтересован «Зенит».

«Не секрет, что если он найдёт подходящий клуб, то мы договоримся. Та же ситуация была и год назад. Он очень хороший игрок, помимо этого он мне нравится как человек. Футболист такого уровня обязательно найдёт себе хороший клуб», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Ещё одним вариантом для продолжения карьеры Марковича назывался «Уотфорд». В этом клубе сербского футболиста хочет видеть главный тренер Марку Силва, под руководством которого Маркович выступал на правах аренды за «Халл Сити» во второй половине прошлого сезона.

«Зенит» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марковичем
Источник: Liverpool Echo Сообщить об ошибке
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Теги
Ливерпуль ФК Зенит Лазар Маркович Юрген Клопп Трансферы
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