Видео: курьёзный гол прямым ударом с углового в матче Кубка Беларуси

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько забил курьёзный мяч в ворота «Гомеля» на 28-й минуте матча 1/8 финала Кубка Беларуси. Голкипер «рысей» Олег Ковалёв не был готов к такому исполнению углового удара и пропустил пущенный низом мяч в ближний угол.
Встреча проходила в Бресте на стадионе «ГОСК Брестский» и закончилась победой «Динамо» со счётом 2:1. Клуб из Бреста вышел в четвертьфинал Кубка Беларуси.
Видео курьёзного гола брестского «Динамо» в ворота «Гомеля» доступно в видеохостинге YouTube.