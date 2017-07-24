Де Росси: у «Ювентуса» нет слабых мест, «Роме» будет непросто им противостоять

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси поделился мнением о «Ювентусе», а также о том, как команда будет существовать без Франческо Тотти, завершившего игровую карьеру в конце прошлого года.
«Тотти? Я всегда чувствую его, он никогда не останется один. Однако нам нужно двигаться дальше. Тотти предстоит выступить в новом качестве. Это не проблема, но без него что-то будет по-другому. Франческо — хороший друг.
«Ювентус» в Серии А? Команда сильна в обороне, а также организованно действует в других линиях. У них нет слабых мест, поэтому «Роме» будет непросто противостоять туринцам. Был бы я рад, если бы кто-то вроде «Наполи» выиграл скудетто? Совершенно точно нет. Если титул не выиграет «Ювентус», то хочу, чтобы «Рома» стала командой, которая это сделает», — цитирует Де Росси Football Italia.