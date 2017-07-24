Куман: на тренировках «Эвертона» видно, почему Руни один из лучших игроков мира

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от работы с нападающим Уэйном Руни, который этим летом перешёл в клуб из «Манчестер Юнайтед».
«Руни обладает богатым опытом. Он является важным игроком на поле и в раздевалке, а также примером для молодых игроков, который показывает, что нужно делать, чтобы добиться высокого уровня. Именно поэтому он должен быть лидером за пределами поля. Каждый день на тренировках и в товарищеских матчах видно, почему он является лучшим на своей позиции и одним из лучших футболистов в мире», — цитирует Кумана официальный сайт «Эвертона».
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