Блан: задумываюсь о том, чтобы возглавить «Интер» в будущем

Бывший игрок миланского «Интера» Лоран Блан заявил, что был бы не против возглавить нерадзурри, однако надеется, что нынешний наставник Лучано Спаллетти задержится в клубе надолго.
«Если посмотреть со стороны, то кажется, что „Интеру“ требуются стабильность и время для построения коллектива. Мне небезразлична судьба клуба, я желаю им удачи. Надеюсь, что у Лучано Спаллетти будет долгий путь.
Я задумываюсь о том, чтобы возглавить «Интер» в будущем. Это тот клуб, где я встретил интересных людей. Итальянский футбол вновь выходит на передовые роли, так что меня интересуют и другие итальянские проекты, а не только «Интер», — приводит слова Блана Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Спаллетти: «Интеру» не нужны выдающиеся трансферы, чтобы бороться за топ-4