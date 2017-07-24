Клопп: Эмре Джан — очень важный игрок для «Ливерпуля», мы хотим сохранить его

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как проходят переговоры по продлению контракта с полузащитником Эмре Джаном. Нынешнее соглашение 23-летнего хавбека с мерсисайдцами истекает следующим летом. Ранее появились слухи об интересе к Джану со стороны «Ювентуса».
«Мы ведём переговоры и чувствуем, что они проходят хорошо. Однако пока ничего конкретного не сделано и не подписано. Эмре — очень важный игрок для нас. Мы не хотим продавать или терять игроков, которые являются основными или приближёнными к основе. Эмре, безусловно, — один из них. Мы хотим его сохранить», — приводит слова Клоппа ESPN.