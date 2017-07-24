«Тоттенхэм» близок к покупке защитника молодёжной сборной Германии Тольяна

«Тоттенхэм Хотспур» близок к приобретению защитника «Хоффенхайма» и молодёжной сборной Германии Йереми Тольяна, сообщает Record. На 22-летнего футболиста также претендовала «Бенфика», однако «орлы» вышли из гонки, так как не могут конкурировать со «шпорами» в финансовом плане.
Контракт защитник с «Хоффенхаймом» истекает летом 2018 года. В минувшем сезоне Тольян провёл 20 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол отдал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что ряды «Хоффенхайма» пополнил 25-летний защитник сборной Швейцарии Фабиан Шёр, перешедший из «Депортиво».