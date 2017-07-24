Мухаметшин: в ближайшее время у «Спартака» не будет возможности стать чемпионом

Форвард «Мордовии» Руслан Мухаметшин прокомментировал завоевание «Спартаком» чемпионского титула в минувшем сезоне. По мнению 35-летнего футболиста, в ближайшее время красно-белым не удастся повторить это достижение.
«Я из тех людей, которые рады победе „Спартака“. Думаю, что другой возможности у подопечных Карреры выиграть чемпионат в ближайшее время больше не будет. В прошлом сезоне многое совпало. „Зенит“ раздирали внутренние проблемы, у ЦСКА сменился тренер, а „Ростов“ много сил потратил на еврокубки. Но это не умаляет заслуг москвичей — они красавцы!» — приводит слова Мухаметшина «Столица С».
Таски: уверен, «Спартак» сможет отстоять чемпионский титул