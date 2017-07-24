Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сампайо: перейдя в «Ахмат», я вышел из зоны комфорта

24 июля 2017, понедельник. 05:10. Футбол

Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в России. Ранее 22-летний футболист выступал в чемпионате Португалии за «Боавишту».

«РФПЛ является очень конкурентоспособной лигой, и мои навыки отлично вписывают в её формат: сила, скорость и игра головой. В „Ахмате“ есть всё что нужно, в том числе финансовая стабильность, для профессионального роста.

Я вышел из зоны комфорта. Хочу изучить другой язык и адаптироваться в клубе как можно быстрее. Меня очень хорошо приняли партнёры, тренер также относится ко мне с пониманием. Это другая культура, которая имеет свои законы. Однако она очень спокойная, так что я счастлив.

Клуб всегда борется за попадание в еврокубки. Кроме того, в России в следующем году пройдёт чемпионат мира. Моя мечта — играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Мне нужно продолжать работать, тогда, возможно, я получу свой шанс. Я ещё очень молод, и у меня есть потенциал", — приводит слова Сампайо ESPN.

«Ахмат» подписал контракт с бразильским защитником Филипе Сампайо
Источник: ESPN.com.br Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ахмат Боавишта
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
06:10 Полузащитник «Спортинга» В. Карвалью настроен перейти в «Арсенал»
06:02 Сборная Ямайки одолела Мексику и сыграет с США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ
05:40 Моуринью: «МЮ» потерял аппетит к игре во втором тайме матча с «Реалом»
05:30 «Арсенал» отверг все предложения «ПСЖ» по Алексису Санчесу
05:10 Сампайо: перейдя в «Ахмат», я вышел из зоны комфорта
04:45 Мухаметшин: в ближайшее время у «Спартака» не будет возможности стать чемпионом
04:16 Семак: Слуцкий рубит окно в Европу
04:06 Даудов: в «Ахмате» все как один бьются самоотверженно для достижения результата
04:03 «Тоттенхэм» близок к покупке защитника молодёжной сборной Германии Тольяна
03:48 Бронзовый призёр ЧМ-1978 бразилец Валдир Перес скончался в возрасте 66 лет
02:47 Ари: когда Головин ударил меня, сразу подумал, что придётся делать операцию
02:21 Рейнгольд: «Спартаку» надо выиграть хорошую игру, эта игра будет с «Краснодаром»
02:17 «МЮ» в серии пенальти одолел «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
02:08 Клопп: Эмре Джан — очень важный игрок для «Ливерпуля», мы хотим сохранить его
01:43 Блан: задумываюсь о том, чтобы возглавить «Интер» в будущем
01:34 «Лацио» не расстанется с Милинкович-Савичем менее чем за € 70 млн
01:18 Лингард забил гол «Реалу» после чудо-прохода Марсьяля
00:57 Куман: на тренировках «Эвертона» видно, почему Руни один из лучших игроков мира
00:48 Кононов: в конце «Ахмату» уже не хватало сил, еле сдерживали «Ростов»
00:44 Монтелла намекнул, что Бакка уйдёт из «Милана» в ближайшее время
00:35 Фассоне: я больше не буду произносить имён игроков из других команд в прессе
00:23 Маер: у «Ростова» прекрасные фанаты, я ещё не играл в таком большом клубе
00:22 Де Росси: у «Ювентуса» нет слабых мест, «Роме» будет непросто им противостоять
00:07 Вилюш: темп игры в РФПЛ выше, чем в чемпионате Польши
00:03 Пике выложил фото с Неймаром: он остаётся
23 июля 2017, воскресенье
23:47 Черевченко: задачи выйти в РФПЛ уже в этом сезоне у «Балтики» нет
23:34 Видео: курьёзный гол прямым ударом с углового в матче Кубка Беларуси
23:21 Клопп подтвердил, что готов продать Марковича, которого связывали с «Зенитом»
23:17 Кучук: с Бердыевым не общался, я с ним близко не знаком
23:12 Зуев: грустно, что домашняя беспроигрышная серия «Ростова» в РФПЛ прервалась
23:12 Кьеллини: Дибала не стоит тех же денег, что Неймар
23:06 «Реал» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы
23:00 Кандрева: слухи про интерес «Челси» приятны, но я рад играть за «Интер»
22:47 Эмери: лучший вариант для Крыховяка — смена клуба, в «ПСЖ» он не вписался
22:45 Сёмин — о Манчини: я прошёл «Сити» с киевским «Динамо». Пускай в «Зените» думают
22:22 Болельщики «Динамо» вручили Сапете шампуры с логотипом клуба
22:19 Гогниев: предложения есть, но сейчас думаю над тем, буду ли продолжать карьеру
22:16 Сёмин: Ари выбыл надолго — должны сделать всё, чтобы у «Локо» было пополнение
22:09 Лещенко: на игру «Динамо» сейчас просто невозможно смотреть, это не футбол
22:07 Кононов: сложная победа, «Ахмату» надо прибавлять в атакующих действиях
22:04 Кучук: «Ростов» владел преимуществом весь матч. Ничего страшного, что проиграли
21:55 «Ростов» потерпел первое домашнее поражение в РФПЛ со 2 мая 2015 года
21:54 «Ахмат» выиграл у «Ростова» благодаря голу Садаева
21:45 Усталый Погребняк, суровая блондинка и другие фото с матча «Урал» — «Динамо»
21:45 Стротман: «Рома» есть «Рома», из такого клуба трудно уйти
Все новости RSS
Партнерский контент
Что происходит со "Спартаком"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017