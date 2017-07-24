Сампайо: перейдя в «Ахмат», я вышел из зоны комфорта

Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в России. Ранее 22-летний футболист выступал в чемпионате Португалии за «Боавишту».
«РФПЛ является очень конкурентоспособной лигой, и мои навыки отлично вписывают в её формат: сила, скорость и игра головой. В „Ахмате“ есть всё что нужно, в том числе финансовая стабильность, для профессионального роста.
Я вышел из зоны комфорта. Хочу изучить другой язык и адаптироваться в клубе как можно быстрее. Меня очень хорошо приняли партнёры, тренер также относится ко мне с пониманием. Это другая культура, которая имеет свои законы. Однако она очень спокойная, так что я счастлив.
Клуб всегда борется за попадание в еврокубки. Кроме того, в России в следующем году пройдёт чемпионат мира. Моя мечта — играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Мне нужно продолжать работать, тогда, возможно, я получу свой шанс. Я ещё очень молод, и у меня есть потенциал", — приводит слова Сампайо ESPN.